Kayıp ihbarı yapılan kadını ekipler denizde aradı

Samsun’da kayıp ihbarı yapılan bir kadının deniz kenarında görüldüğü ihbarı, sahil güvenlik ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler denizde helikopter ve bot ile arama yaptı.

Ajans Haberleri 21.06.2024 23:18 Giriş: 21.06.2024 23:18

Güncelleme: 21.06.2024 23:18 Kaynak: İHA

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