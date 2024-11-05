Kayıp iş insanı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de kayıp olarak aranan iş insanı Recep Ataş'ın ortağı olan Sedat T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Şerif Ataş, iş insanı olan kardeşi Recep Ataş'a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını, son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada 44 yaşındaki Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Sedat T.'nin bilgisine başvurdu. Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi. Yolda Recep Ataş'ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını iddia etti.

Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, Sedat T. ve Recep Ataş'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti anlattı.

Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.'nin "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.

Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T. araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman Köyü yakınlarında ormanlık alana attığını itiraf etti.

Bu gelişme üzerine olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Kısa bir aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca bulundu.

İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.