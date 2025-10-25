Kayıp kişi dün arandı

Haber Merkezi

Ülkede etkili olan sağanak yağışın ardından gelen sel felaketi kentlerdeki plansızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir Foça’da sel sularına kapılıp kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu için arama çalışmaları dün 2. gününde de devam etti.

Aşırı yağışlar nedeniyle Foça’daki birçok cadde ve sokak suyla doldu, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155,4 kilogram yağmur düştü.

Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan Artvin'in Borçka ilçesinde geçen ay yaşanan selde, derelerin Muratlı Barajı’na sürüklediği tomrukları temizlemek için iş makineleri dün çalışma yaptı.