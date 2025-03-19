Kayıp kız çocuğu alıkonulmuş

Edirne Keşan ilçesinde kaybolan lise öğrencisi Sude G., Tekirdağ’da bir evde bulundu. Sude G.’yi alıkoyan M.B. gözaltına alındı. Sude G.’den, 13 Mart’ta okulundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sude G.’nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak kayıp başvurusu yaptı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sude G.’nin, çobanlık yapan M.B.’nin evinde alıkoyulduğunu belirledi. Eve giden polis ekipleri Sude G.’yi bulurken, M.B. gözaltına alındı.