'Kayıp Lenin' bulundu: Çok yakında halka sergilenecek

Düzce Akçakoca’da 1993’te sahile vuran ve bir süre sonra ortadan kaybolan ahşap Lenin heykeli bulundu. Akçakoca Belediyesi, Lenin büstünü 32 yıl sonra, 21 Haziran’da halkla buluşturacak. Aynı gün, heykelin hikayesinden esinlenerek çekilen, “Sen Ben Lenin” filmi de izlenecek.

T24'ün haberine göre; 1993’te sahile vuran bir süre sonra ortadan kaybolmasının ardından büyük ilgi çeken, hakkında film dahi yapılan söz konusu ahşap Lenin heykeli bulundu.

Kaybolan heykelin hikayesinden esinlenilen “Sen Ben Lenin” filminin galasının Akçakoca’da yapılmasına izin vermilmemişti ancak heykelin bulunmasıyla senaryosunu Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Tufan Taştan’ın yaptığı film de Lenin heykelinin halkla buluşacağı 21 Haziran’da ilçe merkezindeki amfi tiyatroda izlenecek.

İlk seçildiği dönemde heykeli sergileme girişimleri sonuçsuz kalan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak “Lenin 20’nci yüzyılda damgasını vurdu, Lenin heykeli de Akçakoca’nın 21’inci yüzyılına damgasını vuracak gibi görünüyor” dedi.

Daha önce girişimde bulunmasına rağmen Lenin heykelini görme fırsatı bulamadığını belirten yönetmen Tufan Taştan da “Film ekibimizle Akçakoca’da olup bu büyülü günü birlikte yaşayacağız. Bu büzden çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.