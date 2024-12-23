Kayıp mühendisten iz yok

Melisa AY

Martı Denizcilik şirketine ait Valentina 1 gemisinde çalışırken kaybolan 29 yaşındaki mühendis Doğukan Demirtaş’tan bir iz bulunamadı. Aile oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Baba Önder Demirtaş, oğullarının 10 Eylül’de işe başladığını ve en son 10 Aralık’ta telefonla görüştüklerini söyledi. Geminin Endonezya’dan Singapur’a seyir halinde olduğunu hatırlatan baba Demirtaş, “Gemi Singapur’da limana yanaştı. Gemide inceleme yapan yetkililerin toplanan delilleri savcılığa ilettiği bildirildi. Oğlumuza ulaşana kadar umudumuzu koruyacağız. Singapur’daki yetkililerin incelemesinden ümitliyiz. Orada personel sorgusu ve toplanan delillerden bir ipucu elde edilmesini bekliyoruz” dedi.

UMUTLA BEKLİYORUZ

Martı Denizcilik şirketinden bir yetkilinin kendilerini aradığını anlatan baba Demirtaş, şunları söyledi: “Bölgede bir ceset bulunmuş. Fotoğraflarını gönderdiler. Baktık bizim oğlumuz değil. DNA testi yapılabileceğini söylediler. Ama o Doğukan değildi. Bölgede adacıklar var, oğlumuz çok iyi yüzücü. Yüzerek bir adacığa geçmiş olabilir. Bunun da araştırılmasını istiyoruz. Bir umutla gelmesini, en kısa zamanda kavuşmayı bekliyoruz.”