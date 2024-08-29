Kayıp Narin Güran soruşturması: Isırık izleri kime ait?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Narin Güran'ın gözaltına alınan E.G. isimli ağabeyinin kolundaki ısırığın kime ait olduğu tespit edilemedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bu arada, E.G. ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a gönderildi.

AA: ISIRIK İZİ NARİN'E AİT DEĞİL

Yaşananların ardından kamuoyunun Narin Güran'a ilişkin merakla beklediği raporla ilgili belirsizlikler yaşanıyor.

AA'da yer alan bilgiye göre, raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.

TRT: İKİ FARKLI ISIRIK İZNİ TESPİT EDİLDİ

TRT ise dikkat çeken bir detaya yer verdi. TRT'nin Adli Tıp kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyinin kolunda iki farklı ısırık izine rastlandı. Yapılan incelemede izlerden birinin abiye ait olduğu tespit edildi. Diğer izin ise Narin’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Adli Tıp Kurumu'ndan akşam saatlerinde konuya ilişkin açılama yapılması bekleniyor.

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Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.