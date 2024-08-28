Kayıp Narin Güran’ın afişleri otobüslere asıldı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları dün de devam etti. Arama çalışmaları kapsamında bugüne kadar bölgede 12 bin 550 araç aranırken, Narin’in ailesinin de yer aldığı 130 kişinin ifadesi alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da bütün şehir içi ve ilçelerde toplu taşıma yapan tüm otobüslere Narin Güran’ın resmi ile iletişim bilgilerinin üzerinde bulunduğu afişler astı. Afişte, “21 Ağustos’ta Bağlar Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran’ı görenlerin 112 ve 153 numaralı telefonlara ulaşmaları önemle rica olunur” notu yazıldı.