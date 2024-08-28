Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor: 1 kişi gözaltına alındı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım da "Kayıp Narin'i arama çalışmalarında sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, kızımızı bulacağız" dedi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürütüyor. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştiriyor.

"BÜTÜN İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Devam eden çalışmalardaki son durum hakkında bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, ellerinde önemli deliller, ifadeler olduğunu belirterek "Sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız" dedi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız. Narinimizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."

Kayıp Narin'in bulunması için mahalledeki tüm evlerde arama yapan ekipler, sulama kanalında, mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda helikopter destekli çalışma yürütüyor. Kayıp çocuğun evinin yaklaşık 30 metre yakınında bulunan üzerinde kan bulunan taş incelenmek üzere jandarma ekiplerince alınmış ancak kanın Narin'e ait olmadığı tespit edilmişti.