Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da "Kayıp Narin'i arama çalışmalarında sonuca çok yaklaştık. Elimizde deliller var, kızımızı bulacağız" dedi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürütüyor. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştiriyor.

"BÜTÜN İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Devam eden çalışmalardaki son durum hakkında bilgi veren Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yıldırım, ellerinde deliller, ifadeler olduğunu belirterek "Sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız" dedi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Kısa bir zamanda, Narin'imize ulaşacağız. Olay yeri incelemesinden tutun, kriminal ekiplerimiz en ince, hassas konulara değinmiştir, en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000'den fazla komando, halihazırda ikinci, üçüncü defa bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal Daire olmak üzer birçok delillerin incelendiği yerlere mevcut deliller gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i çok kısa bir zamanda bulacaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı, asılsız olsa da her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkanları kullanılıyor. Merak etmeyin, isteğimiz bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmaktır. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah Narin'imizin müjdesini burada vermek isterim. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin'in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın zamanda sonucunu alacağız."

Kayıp Narin'in bulunması için mahalledeki tüm evlerde arama yapan ekipler, sulama kanalında, mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda helikopter destekli çalışma yürütüyor. Kayıp çocuğun evinin yaklaşık 30 metre yakınında bulunan üzerinde kan bulunan taş incelenmek üzere jandarma ekiplerince alınmış ancak kanın Narin'e ait olmadığı tespit edilmişti.