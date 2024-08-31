Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Narin Güran soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı.

Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G.'nin yeni deliller neticesinde gözaltına alındığı ve karakolda ifade verdiği kaydedildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 11 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Öte yandan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

BULUNAN TERLİKLER NARİN'E AİT DEĞİL

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran’a ait olmadığı belirlendi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.