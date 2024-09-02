Kayıp Narin’i arama çalışmaları 13. gününde: Amcası adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır' ın Bağlar ilçesinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'a (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneğinin eşleştiği belirlenmişti.
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