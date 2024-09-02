Kayıp Narin’i arama çalışmaları 13. gününde: Amcası tutuklandı

Diyarbakır'da Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'a ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.

Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

ISIRIK İZLERİ BELİRSİZLİĞİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemedi. Bu arada, E.G. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a gönderildi. E.G. daha sonra serbest bırakıldı.

Yaşananların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Güran'ın kaybolması olayına ilişkin yayın yasağı getirildi.

DNA ÖRNEKLERİ UYUŞTU

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi. Amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edildi.

AMCASI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen kayıp Narin Güran’ın muhtar amcası S.G, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, S.G'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kayıp Narin'e ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran’ın babasının amcası olan A.R.G'nin merkez Kayapınar'da bulunan ev ile arabasında jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı.

Dün Güran’ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.