Kayıp olan kişinin cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu

Eskişehir'de kayıp olan Erdal Yılmaz'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası Erdal Yıldız’dan 4 gün önce çalıştığı restorandan çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesi eve gelmeyen Yıldız’ı çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü başvuru üzerine Erdal Yıldız’ın bulunması için çalışma başlattı. İncelenen cep telefonu kayıtlarında Yıldız’ın son olarak Porsuk Çayı’nın Atatürk Caddesi’nden geçen bölümünde görüldüğü tespit edildi. AFAD’ın yanı sıra AKUT, DAK, İHH, itfaiye ve polis ekiplerinin çay kenarında yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Yıldız’ın düşmüş olabileceği ihtimali üzerine suda yapılan ikinci gün aramalarında cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Yıldız’ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.