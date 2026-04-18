Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki milli oyuncu Feyza Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı

Isparta’da kayıp olarak aranan milli satranç oyuncusu Feyza Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Keskin, ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından yürütülen arama çalışmaları sonucunda boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Feyza Keskin'in cenazesi, öğle namazının ardından Burdur'daki Kozluca köyüne defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre 2010 doğumlu Feyza Keskin, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi.

Keskin'in kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.