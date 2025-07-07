Kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Melih, bebek arabasında uyurken bulundu

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ta ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Melih Özkemesen (8), oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu.

Olay, Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arzu-Kasım Özkesemen çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Melih, dün Subatan Mahallesi'nde yaşayan ablasını ziyarete gitti. Akşama doğru eve dönmeyen Melih'in ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu dün saat 17.00'den itibaren kaybolduğu bildirilen Melih Özkesemen, saat 02.00 sıralarında oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu. Durumu iyi olan Melih Özkesemen'in "Eve geldim. Kapı kilitliydi. Ben de bodrum katına inerek, bebek arabasında uyudum" dediği öğrenildi. (DHA)

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