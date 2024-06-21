Kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu ölü bulundu
Düzce'de 11 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Kaynak: iHA
Düzce'de 10 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Düzce'de 11 Haziran günü kaybolan 90 yaşındaki demans hastası Hatice Dellaloğlu'nu arama çalışmalarına uzun süre devam edildi.
Şehrin dört bir yanında aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.
Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yurttaşlar tarafından bulunan yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.