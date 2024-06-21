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Kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu ölü bulundu

Düzce'de 11 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 21.06.2024 17:03
  • Giriş: 21.06.2024 17:03
  • Güncelleme: 21.06.2024 17:08
Kaynak: iHA
Kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu ölü bulundu
Fotoğraf: İHA

Düzce'de 10 gün önce kaybolan 90 yaşındaki Hatice Dellaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de 11 Haziran günü kaybolan 90 yaşındaki demans hastası Hatice Dellaloğlu'nu arama çalışmalarına uzun süre devam edildi.

Şehrin dört bir yanında aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.

Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yurttaşlar tarafından bulunan yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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