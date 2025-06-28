Kayıp olarak aranan çocuk çayda ölü bulundu

Batman'da kayıp olarak aranan çocuk çayda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Nuri Sevim için ailesi, kendi imkanlarıyla çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında Mehmet Nuri, Batman Çayı’nda su üstünde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan Mehmet Nuri’nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Nuri’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.