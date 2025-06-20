Kayıp olarak aranan genç, gölette ölü bulundu

Burdur’da babası tarafından kayıp ihbarı yapılan 29 yaşındaki genç, Isparta’da gölette ölü bulundu.

Burdur Jandarma Komutanlığı’na müracaat eden C.D., oğlu Veli Demir’e (29) ulaşamadıklarını en son kendine ait araç ile evden çıktığını ve kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan araştırma neticesinde Veli Demir’in 15 NP 415 plakalı aracının Gönen-Atabey istikametinde bulunan PTS’den geçtiği tespit edildi. Baba C.D. ile birlikte jandarma tarafından Atabey Göleti ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde 15 NP 415 plakalı araç gölet kenarında park edilmiş halde bulundu. Gölet içerisinde yapılan incelemede ise Veli Demir’in cansız bedenine ulaşıldı. Demir’in cenazesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekiplerki tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak kesin ölüm sebebinin tespiti için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.