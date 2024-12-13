Kayıp olarak aranan Mustafa Uysal'ın cansız bedeni barajda bulundu

Aksaray'da bir süredir kendisinden haber alınamayan kişinin barajda cesedine ulaşıldı.

Ereğlikapı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Mustafa Uysal için arama çalışması başlatıldı.

Uysal'ı bulamayan ailesi, daha sonra polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Mamasın Barajı'nda bir kişinin su üstünde hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kıyıya çıkardığı kişinin öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin Uysal'a ait olduğu tespit edildi.

Uysal'ın cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.