Kayıp olarak aranan sağlık çalışanı aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Karaman’da kayıp olarak aranan sağlık çalışanı, aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık çalışanı Şahin Caner’e (37) ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışma başlatan ekipler Caner’in aracının en son Yunus Mahallesi’nde görüldüğünü tespit etti. Arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştıran ekipler otomobili Dereköy yolu üzerinde park halinde buldu.

Aracın yanına giden ekipler Caner’i kapıları kilitli olan otomobilin içinde hareketsiz vaziyette görünce, olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi istedi. Otomobilde hareketsiz halde duran şahsa müdahale etmek için aracın camı itfaiye gelmeden kırılarak kapıları açıldı. Sağlık ekibi araç içerisinde silahla kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde olan Caner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Haber alarak olay yerine gelen Caner’in yakınları ise ağlayarak gözyaşı döktü.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Caner’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yaptığı öğrenilen Şahin Caner’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.