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Kayıp olarak aranan şahsın cesedi Boyabat Barajı’nda bulundu

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 17:30
  • Giriş: 14.08.2024 17:30
  • Güncelleme: 14.08.2024 17:30
Kaynak: İHA
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi Boyabat Barajı’nda bulundu

Çorum’un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk’ün cesedi, AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Boyabat Barajı gölünde bulundu. Cenaze otopsi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk’ün (75) cansız bedeni, sabah saatlerinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince baraj gölünden çıkarıldı.

Yakınları tarafından teşhis edilen Ertürk’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD’a ait 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle birlikte AFAD gönüllüleri katılarak destek verdi.

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