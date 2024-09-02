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Kayıp olarak aranan Sude Naz dedesinin evinde bulundu

Çorum’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Sude Naz Kalabas dedesinin evinde bulundu.

Güncel
  • 02.09.2024 19:59
  • Giriş: 02.09.2024 19:59
  • Güncelleme: 02.09.2024 20:02
Kaynak: İHA
Kayıp olarak aranan Sude Naz dedesinin evinde bulundu
Fotoğraf: İHA

Sude Naz’ın ailesi katıldıkları TV programında kızlarının 24 Ağustostan itibaren kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istemişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "02/09/2024 tarihli Esra Erol isimli televizyon programında Çorum ilinden 12 yaşında bir kızın alıkonduğuna dair yapılan haber ihbar kabul edilerek olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer vermişti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 12 yaşındaki Sude Naz akşam saatlerinde dedesinin evinde bulundu.

Küçük kızın kendi isteğiyle dedesinin yanına gittiği ve herhangi bir alıkoymanın söz konusu olmadığı öğrenildi.

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