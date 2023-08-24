Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Yasemin Ünlü'nün açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak arandıktan sonra 7 gün sonra cansız bedeni bulunan Yasemin Ünlü'ye ilişkin hazırlanan ön otopsi raporu hazırlandı. Rapora göre, Yasemin Ünlü'nün açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cansız bedeni bulunan Yasemin Ünlü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı.
Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi’nde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı.
Ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü’nün zeytinlikte cansız bedeni buldu.
Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlü’nün cansız bedeni Yunushan Mezarlığı’na defnedildi.
Öte yandan, Yasemin Ünlü’nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.