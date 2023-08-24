Kayıp olarak aranırken ölü bulunan Yasemin Ünlü'nün açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak arandıktan sonra 7 gün sonra cansız bedeni bulunan Yasemin Ünlü'ye ilişkin hazırlanan ön otopsi raporu hazırlandı. Rapora göre, Yasemin Ünlü'nün açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi.

Kadın 24.08.2023 10:21 Giriş: 24.08.2023 10:21

Güncelleme: 24.08.2023 10:28 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA