Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu

Niğde'de iki gündür kayıp olarak aranan bir kişinin yanmış cesedi bulundu.

Güncel
  • 24.12.2025 16:20
  • Giriş: 24.12.2025 16:20
  • Güncelleme: 24.12.2025 16:24
Kaynak: DHA
Fotoğraf: Arşiv

Niğde'de 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın (56) boş arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi.

Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

