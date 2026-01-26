Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayıp olarak aranıyordu: 15 yaşındaki Tuba Dinç’in dere kenarında cansız bedeni bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in, Eskigediz beldesindeki Kayalıklar mevkisinde dere kenarında cansız bedeni bulundu. Dinç’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 26.01.2026 04:55
  • Giriş: 26.01.2026 04:55
  • Güncelleme: 26.01.2026 05:06
Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranıyordu: 15 yaşındaki Tuba Dinç’in dere kenarında cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in, dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Eskigediz beldesindeki Eskigediz Kayalıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Tuba Dinç, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları’na gitti.

Burada çektiği fotoğrafları sanal medya hesabından paylaşan Dinç’in, bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrıldığı öğrenildi.

Kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan ihbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri, sanal medyada paylaşılan son görüntülerden yola çıkarak Eskigediz Kayalıkları bölgesinde arama çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tuba Dinç, bölgedeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Tuba Dinç’in hayatını kaybettiği belirlendi

Dinç’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BirGün'e Abone Ol