Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayıp olarak aranıyordu: 66 yaşındaki emekli öğretmen sahilde ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan beri kayıp olarak aranan 66 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Baysal, sahilde ölü bulundu. Baysal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Güncel
  • 13.03.2026 08:34
  • Giriş: 13.03.2026 08:34
  • Güncelleme: 13.03.2026 08:36
Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranıyordu: 66 yaşındaki emekli öğretmen sahilde ölü bulundu
Fotoğraf: DHA

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66), sahilde ölü bulundu.

Bandırma ilçesinde yaklaşık 6 günüdür kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal, dün akşam saatlerinde Sahil Yenice köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde Baysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baysal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol