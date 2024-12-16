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Kayıp olarak aranıyordu: 95 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Samsun'da kayıp olarak aranan 95 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni, tarlada bulundu.

Güncel
  • 16.12.2024 08:29
  • Giriş: 16.12.2024 08:29
  • Güncelleme: 16.12.2024 08:41
Kaynak: AA
Kayıp olarak aranıyordu: 95 yaşındaki Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: AA

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 95 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Esen'in cansız bedeni tarlada bulundu.

Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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