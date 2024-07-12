Kayıp olarak aranıyordu: Genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde bulundu!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir inşaattaki su kuyusunda parçalanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedi bulunan kadının hakkında kayıp başvurusu bulunan 23 yaşındaki E.A. olduğu tespit edildi. E.A.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf eden 43 yaşındaki F.D. gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir inşaat alanının su kuyusunda ceset bulundu. Yapılan incelemede parçalanmış cesedi bulunan kadının, hakkında kayıp başvurusu olan 23 yaşındaki E.A olduğu belirlendi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; ailenin, E.A. için 20 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Olay iddialara göre şöyle yaşandı; 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine gelen bir kişi kızından haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kadının kayıp olduğu gün nerelere gittiğini adım adım takip etti. Genç kadının en son gittiği ev tespit edildi. Girdiği evden bir daha çıkmadığı belirlendi.

EV TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Kayıp Şahıslar Amirliği ekipleri genç kadının girdiği evin 43 yaşındaki F.D. adlı bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli F.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. F.D. ilk ifadesinde genç kadınla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak genç kadının evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespitini öğrenmesi üzerine itiraflarda bulundu.

ÖNCE BOĞMUŞ SONRA PARÇALAMIŞ

F.D. verdiği ifadede E.A. ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için E.A.'yı boğarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayırdığını söyleyen katil zanlısı, cesedi çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attığını itiraf etti.

POLİS CESEDİ BULDU

Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler E.A.'ya ait ceset parçalarını buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken şüpheli ile ilgili de detaylar otaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli F.D.’nin 2007 yılında da bir cinayet işlediği ve bu cinayetten cezaevine girdiği daha 2021 yılında da cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.