Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu

BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da kayıp olarak aranan Mehmet Aydın, evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu.

Beşikdüzü ilçesi Duygulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aydın, aramalar sonucunda evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Aydın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

