Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu

ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Anık (62), evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu.

Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Anık, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Anık, aramalar sonucunda bugün evinin yakınındaki dere kenarında ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Anık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

