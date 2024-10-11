Kayıp Rojin'i arama çalışmaları 14. gününde sürüyor

Van'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 14'üncü gündür devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

TELEFON İNCELENİYOR

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gideceğini söyleyen Rojin için arama çalışması başlatıldı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmaları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. Jandarma, polis ve AFAD üyelerinden oluşan dalgıç ekipler de zaman zaman göle dalış yapıp, aramalara destek veriyor.

BAŞÖRTÜSÜNÜN BULUNDUĞU BÖLGEDE YOĞUNLAŞTIRILDI

Arama çalışmaları, Rojin'e ait başörtüsünün dün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırdı.

Başörtüsü incelenmek üzere, olay yeri inceleme ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Arama çalışmaları, 14'üncü gününde hem gölde hem karada sürüyor.

Gönüllü arama ekiplerinin de desteklediği çalışmalarda Diyarbakır ve Erzurum Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpekleri de kullanılıyor.