Kayıp Rojin Kabaiş’ten 8 gündür haber yok: Aramalar Van Gölü'nde yoğunlaştı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor

Aramalar, Van Gölü çevresinde yoğunlaştırıldı. 60 kişilik ekip, gölün derin olmayan bölgelerinde demir çubuklarla arama yapıyor.

TELEFON KRİMİNAL İNCELEMEDE

Çalışmalar devam ederken, polis ekipleri tarafından incelemeye alınan Rojin'e ait telefonun da yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için jandarma kriminale gönderildiği belirtildi.

38 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Rojin Kabaiş'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu’nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından Bardakçı Mahallesi'e giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracın da incelendiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’ten bir daha haber alınamadı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.