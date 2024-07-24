Kayıp silahların sorusu da kaybedildi

15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kaybolan kayıp silahların akıbetine yönelik sorular da kayboldu. Soylu’nun sayısını 16 olarak açıkladığı kayıp silahlara yönelik CİMER başvurusu, CİMER ve İçişleri Bakanlığı arasında dolandı ancak tek bir yanıta dahi kavuşturulamadı.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminde bazı silahların kaybolduğu ve dağıtıldığı iddiaları, Ankara gündemine oturdu. Yargıya da taşınan olayda, 15 Temmuz gecesi 16 silahın kaybolduğu tespit edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayıp silahların akıbetini soran milletvekillerine, “Silahlar ülke genelinde aranıyor” yanıtını verdi. Silahların akıbetine yönelik TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergeleri ise AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun silah dağıttığını iddia etti. Peker’in iddialarına üstü kapalı yanıt veren Soylu, 15 Temmuz'da İçişleri Bakanı olmadığını söyleyerek, “Benim talimatımla bir silah dağıtılmadı” dedi. Kayıp silahların sayısına yönelik de konuşan Soylu, “Üç adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikof tüfek, bir adet MP5 makineli tabanca, bir adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 16 silah kaybı tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Aradan geçen sekiz yıla karşın kayıp silahların akıbeti netlik kazanmadı. CİMER üzerinden 9 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ve silahlara yönelik incelemenin sonucunu soran başvuru da üçüncü yılında halen yanıt bulmadı.

Bir yurttaşın 9 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı ve 24 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yanıt alamadığı CİMER başvurusunda şu sorulara yer verildi:

• Kayıp silahlar bulunmuş mudur?

• Aramaya yönelik inceleme tamamlanmış mıdır?

• Ruhsatsız olup kullanıldığı bilinen silahlara yönelik bakanlıkta veri bulunmakta mıdır?

• Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kaydı olmayan silahların dağıtıldığına yönelik iddialarına yönelik inceleme yapılmakta mıdır?

9 Temmuz 2021’de işleme alınan soru, aynı gün İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. İçişleri Bakanlığı, 13 Temmuz 2023 tarihine kadar hiçbir işlem yapmadığı başvuruyu tekrar CİMER’e gönderdi. CİMER başvurusu, hiçbir yanıt alınamadan kaldı.