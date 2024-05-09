'Kayıp Tanrılar Ülkesi'nin Almanca baskısına özel lansman

Ahmet Ümit’in 'Kayıp Tanrılar Ülkesi' adlı romanının Almanca baskısı için Almanya Başkonsolosluğu’nda lansman gerçekleştirildi. Ahmet Ümit, kitaptan seçtiği pasajları okuduğu performansın ardından okurların sorularını yanıtladı.

Almanya İstanbul Başkonsolusu Johannes Regenbrecht’in ev sahipliğinde Ahmet Ümit’in romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’nin Almanca baskısına özel Beyoğlu’nda yer alan Türk-Alman Kitabevi’nde lansman gerçekleştirildi.

Ahmet Ümit’in Kayıp Tanrılar Ülkesi adlı romanı, Btp Verlag tarafından yayımlanarak Almanca dilinde okurlarla buluştu.

Almanca baskısına özel düzenlenen lansman, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’in açılış konuşmasıyla başladı. Ahmet Ümit’in kitaptan seçtiği pasajları okuduğu performansın ardından yazar, okurlardan gelen soruları yanıtladı.

Başkonsolos Johannes Regebrecht tarafından yüzyılın romancılarından diye takdim edilen Ahmet Ümit, Berlin’den Bergama’ya uzanan bir polisiye hikayesini anlattığı Kayıp Tanrılar Ülkesi romanıyla 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bergama/Pergamon ve Berlin arasında kültürel mirası ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihini çarpıcı bir dille yansıttığı için Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından arkeolog üye beratıyla onurlandırılmıştı.

Ahmet Ümit’in Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı, 300 bin adet ilk baskısıyla 2021 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlandı.

Türkçe baskısı 500 bin adete varan roman, daha önce İngilizce, İtalyanca, Yunanca dillerinde yayımlandı. Kayıp Tanrılar Ülkesi yazarın Almanca’ya çevirilen altıncı kitabı.