Kayıp yakınları bugün 800’üncü kez toplanacak

Haber Merkezi

Kayıp yakınları bugün Diyarbakır’da 800’üncü kez "Kayıplar bulunsun, failleri yargılansın" talebiyle bir araya gelecek. Kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin 31 Ocak 2009’da başlayan "Kayıplar bulunsun, failler yargılansın" eylemi 800’üncü haftaya girdi.

Kayıp yakınları 15 yıldır kesintisiz sürdürdükleri eylemin 800’üncü haftasında yine Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’nda bulunan Yaşam Hakkı Anıtı önünde bir araya gelecek. İHD Şube Sekreteri ve Kayıp Komisyonu üyesi Ömer Saman, geçmişle yüzleşme ve hafıza çağrısı yaparak, herkesi dayanışma için alana çağırdı.