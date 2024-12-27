Kayıplar büyüyecek

İşçilerin taleplerinin oldukça altında belirlenen asgari ücrete yönelik tepkiler sürüyor. Sermaye kesimlerinin talebi doğrultusunda yüzde 30 artışla resmi enflasyonun altında belirlenen 22 bin 104 lira tutarındaki asgari ücret, 2025'in çalışanlar için daha da zor geçeceğini gösterdi.

Gıda, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan alım gücü kaybı, halkın yaşam koşullarını önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Ocak ayında 17 bin 2 TL ile alınabilen mal sepetinin fiyatı, 10 ayda 5 bin 769 TL artarak 22 bin 771 TL oldu. Ocak 2025’ten itibaren geçerli yeni asgari ücret ise 5 bin 102 TL artırıldı. Asgari ücret artışı 10 aylık kaybı bile karşılayamadı. Ürünlerin fiyatlarındaki aşırı artışlar, maaş artışlarını geride bırakırken halkın geçim sıkıntısı her geçen gün daha da büyüyor.

Ocak 2024’te asgari ücret tutarı ile 652 kilo mandalina alınırken Kasım’da 338 kiloya geriledi. 22 bin 104 lira ile alınan mandalina ise 440 kiloda kaldı. Asgari ücret, çalışanların eline Şubat ayında geçecek. Ancak Kasım fiyatlarıyla 22 bin 104’lik asgari ücretin mandalina fiyatı karşısındaki alım gücü kaybı şimdiden 212 kg mandalina oldu. Asgari ücret, ele geçene kadar bu kaybın daha da artması bekleniyor.

Not: Ürün fiyatları TZOB’un aylık market fiyatları karşılaştırmasından alınmıştır.

Alım gücü kaybının en dramatik yansıması tavuk etinde oldu. Ocak ayında asgari ücretle 476 kg tavuk eti alınabilirken Kasım itibarıyla 175 kg tavuk eti alınabiliyor. Yeni asgari ücretle ise 228 kg alınabiliyor. Asgari ücretlinin şimdiden 248 kg tavuk eti kaybı ortaya çıktı.

Gıda fiyatlarındaki bu hızlı yükselme, asgari ücretle geçinen toplumun geniş kesimi için büyük bir zorluk yaratmaya devam edecek. Yeni asgari ücret milyonlarca emekçinin yıla kayıplarla başlamasına neden olacak.