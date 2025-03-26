Kayıplara karışan 2 kız çocuğu İHA’nın haberinden sonra bulundu

Eskişehir’de evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Faize Gizem Çarkın ile arkadaşı, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberinden sonra bulunup ailelerine teslim edildi.

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi’nde yaşayan 9’uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Faize Gizem Çarkın, önceki gün saat 08.00’de Şehit Hasan Önal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gitmek için evinden ayrılmış, daha sonra öğrenciden ve arkadaşından haber alınamamıştı. 50 yaşındaki anne Aysel Çarkın, kızından haber alamadığı için perişan olmuştu. Arkadaşı G.K. (16) ile birlikte kaçan Faize Gizem Çarkın’ın telefonuna ulaşılamamıştı. Oldukça üzgün olan anne Aysel Çarkın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine röportaj vermiş, yapılan haber medyada geniş yer almıştı.



İHA’nın haberinden sonra bulundu

Yapılan haber sonrasında kayıplara karışan kız öğrencileri gece 03.00’te gören bir vatandaş, Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl’a ulaştı. Muhtar, zaman kaybetmeden Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bulunan çocuklar, emniyetteki işlemlerini ve sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kız çocuklarının cep telefonlarını sattıkları ve bu paralarla dışarda yaşadıkları ortaya çıktı.

Öte yandan Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince de sürecin takip edileceği öğrenildi.