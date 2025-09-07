Kayıplarımızı unutturmayacağız

HABER MERKEZİ

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Kayıp yakınları 1067'nci hafta eylemlerinde 33 yıl önce Dersim'de kaçırılan ve daha sonra işkenceye uğramış cansız bedeni bulunan Ayten Öztürk'ün akıbeti sordu. Eylemde hukuki girişimlere rağmen açılan soruşturmaların hızla kapatıldığı ve Öztürk'ün katillerinin ceza almadığı hatırlatıldı.

Açıklamada konuşan kayıp yakını Jiyan Kaya, Türkiye’deki zorla kaybetmelerin etkin soruşturmalarla ele alınmadığını; faillerin yargı önüne çıkarılmadığını ve cezalandırılmadığına dikkat çekti. Kaya, “Ayten Öztürk, 27 Temmuz 1992 akşamı mesai çıkışında, içinde dört kişi bulunan beyaz bir arabayla kaçırıldı. Öztürk, 8 Ağustos’ta Elazığ Karşıyaka Kartaltepe mevkiinde, bir eli dışarıda kalmış şekilde gömülü olarak bulundu. İşkenceden tanınmaz hale gelen bedeninin teşhisi giysilerinden yapılabildi. Ancak otopsi raporunda işkence bulgularına yer verilmedi, detaylı otopsi yapılmadı. Açılan soruşturma hızla kapatıldı. Tanıklar, deliller ve itiraflar olmasına rağmen; Ayten Öztürk’ü kaçıran, işkence eden, katleden ve suçu örtbas edenler yargılanmadı. Dava, 21 Eylül 2022’de zamanaşımından düşürülerek cezasızlıkla sonuçlandı. Öztürk’ün kaybedilişinin 33’üncü yılında hatırlatıyoruz: İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı olamaz.”