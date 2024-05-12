Kayırmacılıktan, lüksten kaçının

CHP yönetimi idaresindeki belediyelere, “Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” isimli genelge gönderdi. Genelgede, “Belediye yöneticilerinin akrabalarını, liyakat sağlasalar dahi tercih etmeyin” denildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’nin belediyelerine gönderdiği tasarruf tedbirleri genelgesinin ayrıntıları belli oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla hazırlanan ve “Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” adı verilen genelgede, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

CHP yönetimi başkanlardan, yurtdışına belediye çalışanlarının gönderilmemesini ve taşıt kullanımına dikkat edilmesini istedi.

Genelgede öte yandan belediye şirketlerine ve belediye kadrolarına yapılacak atamalardan, işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmamasına kadar bir dizi uyarıda bulunulduğu bildirildi. CHP Genel Merkezi’nin idaresindeki belediyelere gönderdiği genelgede, partinin tasarruf konusundaki genel yaklaşımı, “İsrafla mücadele, kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir” ifadesi ile tanımlandı. Genelgede, kamu hizmetine seçilmenin bir ayrıcalık değil, büyük sorumluluk olduğunun altı çizildi. CHP’li belediye başkanları, şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulması konusunda uyarıldı.

İHALELER

Genelgede öne çıkan bazı başlıklar şöyle sıralandı:

• Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Pazarlık ve doğrudan temin usulleriyle yapılan ihaleler şeffaf şekilde internet üzerinden düzenli olarak kamuoyuna açıklanır. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz.

• Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir.

• Mevcut binek ve station-wagon sayısı 15 adetten az olan belediyelerde bu taşıtlarının tamamı hizmet amacıyla kullanılmak üzere havuza alınarak, söz konusu hizmet taşıtlarının yönetimi tek elden yürütülür.

• Belediye başkanlarının çalışma arkadaşları, mevkidaşları veya siyasi temsilcilerin teşrifleriyle katıldıkları ekinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz. Etkinliklere önceden hazır bulundurulan minibüs veya otobüs ile toplu katılım sağlanır.

TAŞIT VE ORGANİZASYON

• Taşıtlar özel işlerde kullanılamaz, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilemez ve bu amaçla bekletilemez, eş, dost ve akrabalara kullandırılamaz.

• Yılbaşı ve bayram dönemlerinde belediye başkanları da dahil olmak üzere yöneticiler tarafından şahıslara ait gönderilecek kamu görevi gereği ortaya çıkan iletişim dışındaki tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta, e-posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde belediye bütçesinden ödeme yapılmaz, şahıslarına ait tanıtım ürünleri, hatıra, hediye, eşantiyon vb. verilmez.

• Belediye başkanları, haberleşme giderlerinin, hizmet gereklerini ve kaynakların etkin kullanımını gözeterek makul bir seviyede gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alır. Cep telefonu kullanımında ekonomik bakımdan en uygun operatör ve tarife seçilir. Haberleşmelerde elektronik araç ve yöntemler tercih edilir.

ATAMALAR

• Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile Belediye Başkan Yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

• Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir.

• Kamu görevleri yerine getirilirken keyfi olarak herhangi bir kişi, grup veya organın zararına davranılmaz ve bütün vatandaşların haklarına, görevlerine ve çıkarlarına gereken saygı gösterilir.

• İşe alımlarda kişiye özel ilanlar verilemez.