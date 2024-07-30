Kayısı üreticilerinden 'fiyat' tepkisi: TMO'ya çağrı yapıldı

Malatya'da kayısı üreticileri düşük fiyat alımlarına tepki göstererek Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrıda bulundu. Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal, "Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiyi tatmin edecek bir fiyat açıklayarak alım yapması zorunludur. Bu yapılmadığı takdirde üreticimiz icralık olacak, bankaların eline düşecek" ifadelerini kullandı.

Malatya'da üreticiler, kayısıda düşük fiyat alımına tepki gösterdi.

Üreticiler, geçen yıl 100-130 TL arasında alınan kayısının bu yıl 60-100 TL arasında alındığını kaydetti.

Malatya'da bir araya gelen üreticiler basın açıklaması yaparak düşük fiyatlarına tepki gösterdi.

SOL Parti Malatya İl Yöneticisi Ali Amanat, "Üretimden gelen gücümüzü mutlaka kullanacağız. Süreç üreticilerin lehine dönene kadar eylemlerimizi, demokratik hakkımız olan basın açıklamalarımızı her bölgede yapacağız" ifadelerini kullandı.

Amanat, "Kayısı üreticisinin bugünkü durumu politik bir tercihtir. Sermayeden yana tercihini koyanlar, üreticiden yana tercihlerini reddetmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLER İCRALIK OLACAK"

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnal ise, "Kayısıdaki istikrarsızlıktan dolayı üreticilerimiz şu anda mağdur durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiyi tatmin edecek bir fiyat açıklayarak alım yapması zorunludur. Bu yapılmadığı takdirde üreticimiz icralık olacak, bankaların eline düşecek" tepkisini gösterdi.

"TMO'nun uygun bir fiyat açıklayarak alım yapması gerekmektedir" diyen İnal, "Üreticimizin yanında olması lazım. Devletin buna bir an önce el atması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.