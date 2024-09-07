Kayısı üreticileriyle resmen dalga geçiliyor

Dünya kayısı üretiminde önemli bir pazara sahip olan Malatya’da çiftçiler bu yıl umduğunu bulamadı. Başta gübre, mazot ve işçilik maliyeti olmak üzere tarım girdilerinin artmasıyla birlikte kayısı üreticisi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Üreticiler yaşadıkları durumu kent merkezinde protesto etti.

Üreticiler adına açıklamayı Tüm Köy Sen Genel Merkez Yetkilisi Adil Aktaş yaptı. Aktaş şunları söyledi:

“Üreticilerin aylarca emek vererek yetiştirdiği kayısılar, hak ettikleri değerin çok altında bir bedelle el değiştirmektedir. Tüccarların, üreticilerin sıkıntılı durumundan yararlanarak fiyatları daha da aşağı çekmeye çalışması, üreticilerimizi içinden çıkılması zor bir duruma sürüklemiştir. Daha önce Malatya’da yaptığımız kayısı mitinginin ve Hekimhan’da yapılan kayısı mitinginin sonucunda Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçmiş gibi görünse de maalesef kayısıya verdiği taban fiyat devede kulak kalmıştır. Resmen bizimle dalga geçilmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi’ni kınıyorum.”