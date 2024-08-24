Kayısı üreticisi böylesini görmedi

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki ‘’Büyük Kayısı Mitingi’’nde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘’Çiftçi, depremzede, emekli, çalışan, çalışamayan perişan. Bu haksız düzeni çiftçiyi, çalışanı, çalışmayanı, gençlerimizi ezen bu düzeni hep beraber yıkacağız" dedi.

Malatya’nın Hekimhan Belediyesi, bu yıl kayısının fiyatının yarı yarıya düşmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) taban fiyat açıklayarak alım yapmaması ve bu nedenlerle üreticinin birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalması sebebiyle ‘’Büyük Kayısı Mitingi’’ düzenledi

Üreticiler Atatürk Meydanı’na traktörle geldi. Veli Ağbaba Malatya’nın tarımsal anlamda en zor ve en kötü günlerini yaşadığını ifade etti. Konuştuğu bir çiftçinin “50 yıllık çiftçiyim hiç bu kadar zor günleri görmedik. Hiç bu kadar ürünümüzün ve çiftçinin değersizleştiği bir dönemi yaşamadık” dediğini aktaran Ağbaba, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl 10 kilo kayısıyla 5 torba gübre alınırken bu yıl 1 torba gübre alınabiliyor. Niye? Çiftçi az mı çalıştı, az mı emek verdi? Bu yıllardan beri izlenen politikaların sonucudur. Bu tablo kayısının ne hale geldiğini gösteriyor” dedi.