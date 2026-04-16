Kayıt dışı altın soruşturmasında 7 gözaltı: "Piyasaya kaçak altın sokuldu" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kayıt dışı altın üretimi yapan NZP Gold isimli firmaya operasyon düzenledi. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada yer alan iddialara göre firma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınması zorunlu olan "rafineri faaliyet izni" olmaksızın gram altın üretimi gerçekleştirdi.

"HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ"

Kayıt dışı basılan bu altınların piyasaya arz edilmesiyle yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu’nun yürüttüğü, Niziplioğlu Holding bünyesindeki 4 şirket ve NZP Gold aracılığıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin almadan, sertifikasız ve kayıt dışı gram altın üretildiği öne sürüldü.

"KAÇAK ALTINLAR PİYASAYA SÜRÜLDÜ" İDDİASI

Üretilen kaçak altınlar; Kilis, Antalya ve Şanlıurfa illerinde bulunan holdinge ait kuyumcular üzerinden ve piyasaya arz edilerek sistematik şekilde dağıtıldı.

Savcılık, bu faaliyetlerin şu suç kapsamlarına girdiğini açıkladı: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, Resmi belgede sahtecilik, Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik.

İstanbul merkezli 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 7 şüphelinin hedef alındığı operasyonda, suçtan elde edilen gelirlerle edinildiği iddia edilen tüm mal varlıklarına, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 128. maddesi kapsamında el konuldu.

Savcılık makamı, arama ve yakalama faaliyetlerinin halen sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini bildirdi.