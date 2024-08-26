Kayıt ücreti dayatmasına TÖBSEN’den suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kamu okullarında “bağış” adı altında kayıt ücreti alınmaya devam ederken Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Bursa’da bulunan Faik Yılmazipek İlkokulu’nda kayıt ücreti isteyen müdür ve müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÖBSEN tarafından yapılan açıklamada, söz konusu okula kayıt yaptırmak isteyen velilerden öğrenci başı bir miktar para istendiği aktarıldı. Açıklamada, “Sendika Temsilcimiz Serkan Bebek velilerin rızasını alarak video kaydına almış ve yazılı tutanak altına alarak tutanağı da polislerin yanında veliler kendi rızasıyla imzalamıştır. Tutanak tutulurken okul müdürü okula gelmiş, müdür yardımcısı odasında bağırıp çağırmıştır” denildi.

Okula polisin çağrıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Müdürü, avukat ve polisler sakinleştirmeye çalışmış, sendika temsilcimizin evraklarını kendisine değil rica üzerine avukata vermiştir. Velilerin beyanları tutanak altına alınmış, Alacahırka Muhtarına da okul idaresinin kendisinden para istediğini veliler dile getirmiştir. Adresi o bölgede olan velilerin kaydı oraya tutmasına rağmen velilere ‘Kaydınız yarım, parayı vermelisiniz’ şeklindeki ifadeler kullanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

"OKULA KAYIT YAPTIRAN VELİLERİN İFADELERİNİN ALINMASINI İSTEYECEĞİZ"

TÖBSEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Velilerden usulsüz şekilde para toplayan müdür hakkında bugün Avukatım Kemal Özgür Bey eşliğinde şikayetçi oldum. Yarın Osmangazi İlçe Milli Eğitim'e idari suç duyurusunda bulunacağız. Okula alınan demirbaş ve birçok malzemenin faturalarının araştırılması ve okula kaydı yeni yapılan bütün velilerin ifadelerinin alınmasını isteyeceğiz.”