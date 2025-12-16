Kayıtdışılığı artıracak düzenleme geri çekilsin!

BirGün/Ankara

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın çağrısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak açıklama yapan serbest muhasebeciler ve mali müşavirler, 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin geri çekilmesini istedi. Eylemde basın açıklamasını Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Gülahmet Doğruyol okudu.

Adil, şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir mali yapının güçlenmesi için basit usule tabi mükelleflerin gerçek usule geçirilmesi gerektiğini söyleyen ASMMMO Başkanı Doğruyol, bu kapsamda 8 Eylül'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olumlu bir adım atıldığını ancak 13 Aralık'ta yayımlanan 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin kararname ile atılan olumlu adımın daha da gerisine gidildiğine neden olduğunu söyledi.

586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin kayıt dışılığı artıracağını söyleyen Doğruyol, “Ülkemizde, mevcut krizden çıkış için 'kayıtdışılıkla mücadele' ve 'bütçe disiplini' ihtiyacı ortadayken ve bu kapsamda birçok mükellef ağır vergisel ödevlere katlanmak zorunda kalırken, kayıt dışılığı körükleyecek ve vergi sistemimizde gedikler açacak bu nevi uygulamaların kamuoyunda yeterince tartışılmadan ve istişare edilmeden yürürlüğe sokulması, bu mücadeleyi ve çabaları anlamsızlaştırmaktadır” dedi.

Muhasebe, finansal raporlama ve beyannamenin birbirinden ayrılamayacak bütünlükte olduğunu belirten Doğruyol, “Muhasebe yapmak, mali tabloları hazırlamak, gerçek ve doğru mali verileri sağlamak, denetlemek, raporlamak ve beyanname vermek, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de mali müşavirlerin işidir. Mali müşavirlik bütün bu konularda güvence veren, sorumluluk alan ve hesap veren bir meslektir. Hiçbir teknik bilgisi olmayan ve oy kaygısıyla hareket edebilecek olan esnaf odalarına veya birliklerine muhasebe ve vergi konusunda yetki verilmesi, aslında kapsama yeni alınan bu mükelleflerin, mali idare karşısında başıboş ve denetimsiz bırakılması dışında, hiçbir anlam ifade etmemektedir” diye konuştu.

Yeni düzenlemede bazı boşluklar bulunduğunu söyleyen Doğruyol, yetkililere şu soruları yöneltti:

"Esnaf odalarının yöneticileri, yanlış tutulan muhasebe kayıtlarından ve gerçeğe aykırı beyannamelerden tıpkı meslek mensuplarımız gibi tüm mal varlıkları ile sorumlu olacak mıdır?

Mükelleflerin sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinde bu odaların yöneticilerine iştirak ve vergi suçu raporu yazılacak mıdır? Bu yöneticilerin, bir disiplin sorumluluğu olacak mıdır?

Gerçek usulde vergilendirilecek bu kadar mükellefin muhasebesi hangi teknik altyapı ve bilgi ile odalar tarafından tutulacaktır? Bu esnafların mevzuatta yer alan yükümlülüklere uyup uymadıkları kim tarafından kontrol edilecektir? Örneğin bir mükellefe vergi idaresinden izaha davet yazısı geldiğinde bu mükellefin müşavirliği oda tarafından mı yapılacaktır? Doğru yönlendirmeler yapılmadığında esnafın uğrayacağı zararın sorumlusu kim olacaktır?

Esnaftan muhasebe ücretini odalar toplayacağına ve bu durumda kurumlar vergisi kanunu uyarınca iktisadi işletme oluştuğuna göre, kuruluş amaçlarına aykırı olarak devasa muhasebe ofislerine döndüreceğiniz bu meslek odalarından kurumlar vergisi beyannamesi istenecek midir?

İşi ehline bırakmak gerekirken, liyakati olmayan kişi ve kurumlara iş yaptırmaya kalkmak hangi bilim, felsefe ve inanış ile bağdaşmaktadır?"