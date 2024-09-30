Kayıtdışılık ve sömürü meşru hale getirildi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, X hesabından iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Karabat, "AKP'nin ekonomi politikaları sorunları bitirmek değil, yoksulluğu sürdürülebilir hale getirmek üzerine kurulu. Ekonomide kayıtdışılık her alana yayılıyor ve bu durum devletin kurumsallığının iyice sarsılmasına neden oluyor. Ama Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’e sorarsanız, ekonomide dezenflasyon süreci ve toparlanma yaşanıyor. Böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Enflasyon oranlarında bir yıl öncesine göre gerileme baz etkisi kaynaklı. Halen Türkiye yüksek enflasyon kıskacı altında" dedi.

Karabat, iktidarın mülteciler üzerinden Avrupa Birliği fonlarından yararlanırken bir yandan da mültecileri ucuz işgücü olarak kullandığını ifade etti. Karabat'ın açıklaması şöyle: "İnsanlar kısa dönemli ek işler yapıyor. Bunlar da kayıtdışı ekonomiyi besleyen unsurlardan birisi. Vergiden kaçan işletmelerin sayısı da hızla artıyor. Bunların rantlarına göz yumuluyor. Enflasyonun da belirli kesimlere servet transferi yarattığını biliyoruz. Halkın büyük kısmı enflasyon nedeniyle derin yoksulluğa gömülürken, küçük bir kısım servetine servet katıyor. Bu kafayla devam edildiği sürece Türkiye’nin toparlanması asla söz konusu değil. Sonuç olarak; Ülkede kaçak yaşamak, vergi kaçırmak, işçiyi sömürmek, fahiş fiyata mal satmak meşrulaştırılıyor. Devlet yönetiminde ne hukuka, ne de etik herhangi bir değere saygı söz konusu değil."