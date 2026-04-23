Kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen Alev Karagöz’ün ölümü yeniden araştırıldı, eşi tutuklandı

Geçen yıl 18 Ekim'de Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye ekipler yönlendirildi.

Olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı halde bulduğu Alev Karagöz'ü ambulansla hastaneye götürdü.

Burada müdahale edilen Alev Karagöz kurtarılamadı. 'İntihar' olarak kayıtlara geçen olayda Alev Karagöz'ün ölümünü şüpheli bulan JASAT ekipleri, dosyayı yeniden açtı.

Jandarma dedektifleri yaptıkları incelemelerin ardından cinayet yönünde güçlü delillere ulaştı.

Bunun üzerine Alev Karagöz'ün eşi G.K. ile eşinin kardeşi O.K. ve kimliği öğrenilemeyen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. cinayet, O.K. ise delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.