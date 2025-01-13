Kayıtlı çalışan sayısı 2 milyonu aştı: Emeklinin geçim imtihanı zorlaştı

Güncel açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalan emekli aylıkları, kriz koşullarında ileri yaştaki yurttaşların sorunlarını giderek derinleştiriyor. Sefalet ücreti olarak nitelendirilen emekli aylıkları ile geçinemeyen emeklilerin büyük bir bölümü ya çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. 2025 yılı için belirlenen zam oranları da sorunların bu yıl da katlanarak büyüyeceğine işaret ediyor.

Son yıllarda artan geçim zorlukları nedeniyle yasal olarak emeklilik çağına gelen 60 ve üzeri yaş grubundaki yurttaşlar arasında iş arayanların sayısı sürekli yükseliyor. Bu durum en net İŞKUR verilerine yansıyor. İŞKUR’a kayıtlı işsizler yaş gruplarına göre incelendiğinde 60 yaş ve üzeri yaştakiler dikkati çekiyor.

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5‘lik azalma ile 2 milyon 239 bin 882 kişiye düşse de kuruma kayıtlı 60 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı yüzde 6,2 artarak 30 bin 267’ye ulaştı. Ayrıca 60 ve üzeri yaştaki 12 bin 862 kişi Ocak-Aralık döneminde İŞKUR tarafından bir işe yerleştirildi.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekti. İŞKUR’un Ocak-Kasım dönemine ilişkin verilerine göre bu yaş grubundaki 8 bin 335 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların 4 bin 646’sı ödenekten faydalanabildi. 2023 yılının aynı döneminde 6 bin 800 kişi ödeneğe başvururken 3 bin 587’si işsizlik ödeneğinden faydalanabilmişti.

YAŞLILIK AYLIĞI ALANLAR ÇALIŞIYOR

Öte yandan sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklilerin sayısı ise SGK’nin Ekim ayı verilerine göre 2 milyon 94 bin kişiye ulaştı. Başka bir ifadeyle yaşlılık aylığı alan 11 milyon 958 bin emeklinin yüzde 17,5’i SGK’ye kayıtlı ücretli olarak bir işverenin yanında çalışıyor. Emekliler geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalırken kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklinin olduğu da tahmin ediliyor.